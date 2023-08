VRT zet in op begeleiding collega’s Sven Pichal: “Velen zijn in shock”

“De collega’s zijn in shock en worden begeleid.” Dat zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir maandag over de zaak-Pichal. Hoe het verder moet met het radioprogramma ‘De inspecteur’ is nog onduidelijk.

Zondagavond raakte bekend dat presentator en journalist Sven Pichal (44) is opgepakt in het kader van een onderzoek naar kinderporno. “Het nieuws heeft iedereen erg verrast, dus we focussen momenteel heel hard op interne communicatie. We voorzien ook begeleiding. Velen zijn in shock, en met onze dienst welzijn vangen we zijn directe collega’s op”, aldus VRT-woordvoerder Bob Vermeir. Voorts benadrukt hij dat de openbare omroep geen betrokken partij is in de zaak.

Wat er met de aanwezigheid van Sven Pichal gebeurt op de verschillende VRT-kanalen – De inspecteur is bijvoorbeeld nog te beluisteren via VRT Max – staat nog niet vast. Hoe het verder moet met dat radioprogramma, evenmin. “Daarover zullen we allicht pas woensdag communiceren. Maar Radio 2 en VRT NWS zullen alleszins de consument niet loslaten”, klinkt het.