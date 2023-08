Dammen tussen de shoppers: grootste Belgische sneldamtornooi in Shopping 1 in Genk

GENK

Damclub Genk heeft heel wat toeschouwers op de been gekregen voor het grootste sneldamtornooi van België in Shopping 1 in Genk. De deelnemers kwamen uit Nederland, Oekraïne en België. Het was de Nederlander Steven den Hollander die de titel van competitiedammen in de wacht sleepte. Keita Desmet werd Belgisch kampioen en Olga Kamycheeva pakte de titel Grootmeester Dammen. In de jeugdklasse ging het goud naar Sjoerd Devries van damclub Heusden-Zolder. “Het was een mooie editie”, zegt Luc Vanbeckevoort, voorzitter van Damclub Genk. “Vooral dankzij Johan Evens die de editie coördineerde en organiseerde. We willen mensen stimuleren om te dammen. En liefst ook nog in clubverband. Dammen is goed voor het geheugen en de concentratie. Tegen het einde van dit jaar vieren we ons vijftigjarig bestaan.” (cn)