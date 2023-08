Drie twintigers betrapt met 1.000 euro cash en 60 gram cannabis in auto in Zonhoven

Zonhoven

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) onderschepte afgelopen weekend drie twintigers die verdacht worden van drugshandel. Een patrouille betrapte hen in Zonhoven. In hun auto lag 1.000 euro cash en hielden ze 60 gram cannabis verborgen.

Het was een patrouille die hen zaterdag rond 17.15 uur in de Halveweg opmerkte. In de Alkenhoofseweg haalden ze de verdachten naar de kant voor een controle. de drie inzittenden bleken in het bezit van in totaal 1.000 euro contant geld. Bij het doorzoeken van de wagen stootte de politie vervolgens op meer dan 60 gram cannabis. De drugs lag op een verborgen plaats.

De verdachten, allen twintigers uit Waals-Brabant, werden voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor in Hasselt.