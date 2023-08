Teddy Teuma krijgt trainer Will Still stil: ex-kapitein van Union vertolkt glansrol bij Reims met regelrechte wereldgoal

Stade de Reims won zondag op de derde speeldag in de Ligue 1 op bezoek bij Montpellier. Het werd 1-3. Man van de match was ene Teddy Teuma.

Trainer Will Still beloonde Teuma, de voormalige aanvoerder van Union, met een eerste basisplaats en hij bedankte daarvoor met een glansprestatie. Hij leverde de assist voor de openingsgoal van Yunis Abdelhamid en verdubbelde de marge zelf in de 41e minuut met een fraaie vrije trap.

Moussa Al-Tamari (ex-OHL), milderde net voor het rustsignaal. Teuma legde de eindstand vast met zijn tweede treffer van de partij. Een pareltje:

Thomas Foket dweilde 90 minuten lang de winnende rechterflank af. Thibault De Smet viel in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd in. Reims schuift op naar de derde plaats in de tussenstand van de Franse hoogste afdeling met 6 op 9. Straatsburg volgt met hetzelfde puntentotaal op de vijfde positie.

Zijn glansprestatie leverde Teuma een dikke 9 op in L’Equipe, Foket en en ex-Genkenaar Junya Ito moesten het stellen met een 5. “De Belgische competitie wordt een beetje onderschat”, aldus de international van Malta. “Er lopen grote talenten rond. Je ziet het alleen al hier: met mij, Ito en Foket. Er zijn veel echt goeie spelers daar. De goal? In België heb ik al zulke doelpunten gemaakt. Maar scoren in de Ligue 1 is nóg mooier.”

Trainer Will Still had naar eigen zeggen “geen woorden” voor de knal van Teuma.