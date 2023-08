Maasmechelen

Claudia Steukers (31) uit Wilrijk, bediende

Cedrik Adryan (31) uit Genk, laser-engineer

Kinderen: Cataleya (7 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Via Tinder. Nadien zijn we lekker gaan eten in de Fifth Avenue in Hasselt, gevolgd door een film in de Kinepolis. Het klikte meteen.” (gn)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken