Dilsen-Stokkem

Sylvie Adriaens (38) uit Eisden-Cité, thuisverpleegkundige bij Het Wit-Gele kruis Dilsen-Stokkem

Bart Neyens (41) uit Dilsen, werkt bij loonbedrijf Stassen in Dilsen

Kinderen: Lars (4,5) en Liam (1)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Via gemeenschappelijke vrienden in mei 2016”, vertelt Sylvie. “Innige vriendschap vloeide over in een mooi liefdesverhaal.” (mmd)

