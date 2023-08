Tongeren

Lesly Maes (44) uit Tongeren

Arwin Paul (39) uit Tongeren, werkt bij thermen Sané in Riksingen

Kinderen: Nick (20) en Ardan (10)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar leren kennen in discotheek Real in Tongeren”, vertelt Arwin. “Lesly is de dochter van de toenmalige uitbater.” (diro)

