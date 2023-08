Woody wordt dertig en viert dat met een capsulecollectie

Om hun dertigste verjaardag te vieren komt kledingmerk Woody met een nieuwe capsulecollectie. Ze gingen daarvoor in zee met Antwerpse designer Anne Kurris.

Ze bestaan dertig jaar. En dat was volgens het Belgische Woody, vooral bekend van hun night-, home- en playwear genoeg om een capsulecollectie te ontwerpen. Daarvoor werkten ze samen met de Antwerpse Anne Kurris, bekend om haar unieke ontwerpen voor kinderkleding. Haar kenmerk en dus ook die van de capsulecollectie? Speelse en ietwat kleurrijke ontwerpen.

Combineer dat met de kenmerkende oogjes van ‘Woody’ en je krijgt een collectie die hun dertigjarig bestaan nog eens in de verf zet.

De collectie bestaat uit nachtmode en playwear, waaronder pyjama’s, homewear, teddy jackets en accessoires. De collectie is beschikbaar voor kinderen en volwassenen tot en met maatje XXL.

De WoodyxAnneKurris capsulecollectie, met als thema “all eyes on Woody” is vanaf september verkrijgbaar in alle Woody-boetieks, online en enkele geselecteerde Woody-verkooppunten.