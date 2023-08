Hasselt

Hanne Vanleeuw (30) uit Kuringen, freelance redacteur

Thomas Stockx (33) uit Stevoort, zaakvoerder Stockx ICT

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We woonden wel niet ver van elkaar, maar gek genoeg hebben we elkaar via Tinder leren kennen toen ik een dikke acht jaar geleden in Engeland was”, lacht Thomas.(raru)

