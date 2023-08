Hoeveel voorwerpen exact uit het prestigieuze museum verdwenen zijn, is moeilijk te achterhalen. — © REUTERS

Crisis van het hoogste niveau in het British Museum. Ze zijn bestolen, al jarenlang, en ondanks eerdere waarschuwingen hebben ze het eigenlijk nu pas door. Wat er precies weg is? Twijfelachtig, want de collectie werd nooit deftig geïnventariseerd. Hoe kon deze volmaakte diefstal al die tijd onopgemerkt gebeuren?