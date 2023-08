China schrapt coronatest voor inkomende reizigers

Reizigers die in China aankomen, moeten vanaf 30 augustus niet langer een coronatest hebben afgelegd. Dat bericht het Chinese staatsmedium CCTV op basis van een aankondiging van de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin.

China hanteerde nog een verplichting om een antigeentest af te leggen binnen de 48 uur voor vertrek naar China, in plaats van een PCR-test die eerder verplicht was. Het gaat om een van de laatste maatregelen tegen het coronavirus in het land.

Nadat in China eind 2019 de eerste besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld, werden er zeer strenge maatregelen tegen de verspreiding ingevoerd. Met het zogeheten zerocovidbeleid gingen steden massaal in lockdown bij een klein aantal besmettingen. China nam eind 2022 afscheid van het omstreden beleid, na een reeks zeldzame protesten. Sinds maart dit jaar worden ook alle soorten visa weer uitgegeven aan buitenlanders.