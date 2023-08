Van WK-debacle tot best betaalde trainer ter wereld: Roberto Mancini neemt over als bondscoach bij Saudi-Arabië

Saudi-Arabië zat zonder bondscoach sinds het vertrek van Hervé Renard. De Fransman koos er eind maart voor het Franse nationale vrouwenteam te gaan coachen. Onder Renard had Saudi-Arabië op het WK van eind vorig jaar uitgepakt met een stuntzege tegen Argentinië, de latere wereldkampioen. Twee nederlagen later geraakte Saudi-Arabië echter niet verder dan de groepsfase.

Sindsdien trokken er met onder meer Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Neymar heel wat vedetten richting de Saudische competitie. Het land wil met topvoetbal zijn imago oppoetsen en doet er alles aan om het WK van 2030 te mogen organiseren. Op 8 september zit Mancini voor het eerste op de bank, voor een oefeninterland tegen Costa Rica. Volgend jaar moet hij het land naar eindwinst op de Asian Cup leiden.

Mancini stond sinds mei 2018 aan het roer bij de Azzurri. Hij leidde hen naar de Europese titel in 2021 en tweemaal een derde plaats in de UEFA Nations League (2021 en 2023). Onder Mancini bleef Italië 37 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen, een recordreeks die in oktober 2021 eindigde. Voor het WK van 2022 in Qatar wist het team van Mancini zich evenwel niet te kwalificeren, nadat de Azzurri ook al het WK in Rusland vier jaar eerder misten.

Nu wordt de Italiaan de best betaalde trainer ter wereld, met een jaarsalaris van 30 miljoen. Hij troeft daarmee Pep Guardiola (23 miljoen bij Manchester City), Steven Gerrard (17,7 miljoen bij Al-Ettifaq), Diego Simeone (15 miljoen bij Atlético Madrid) en Thomas Tuchel (12 miljoen bij Bayern München af).

Italië was het eerste nationaal elftal dat Mancini coachte. De voormalige Italiaanse international was eerder de T1 van Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray en Zenit Sint-Petersburg. Luciano Spalletti, die vorig seizoen Napoli voor het eerst in 33 jaar naar de Italiaanse landstitel loodste, werd intussen aangesteld als zijn opvolger bij de Azzurri.