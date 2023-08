Bree

Mathijs Pouls (33) uit Bree, vrachtwagenchauffeur

Nicole Janssen (28) uit Stramproy, consulent uitzendkantoor

Kinderen: Tobe (3) en Jinthe (1)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kwamen allebei over de vloer bij café Thalia in Molenbeersel”, klinkt het. “Daar is negen jaar geleden de vonk overgesprongen.” (pabr)

