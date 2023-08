Lummen

Inge Smeuninx (40) uit Paal, bediende bij Carrefour Market Lummen

Bart Smeets (41) uit Beringen, arbeider bij BGS in Hoegaarden

Kinderen: Ferre (11)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “21 jaar geleden hebben we elkaar ontmoet in het uitgaansleven”, vertelt Inge. “We wonen intussen al 15 jaar samen in Lummen.” (klu)

