Verdachte van steekpartij in Sint-Truiden geïdentificeerd, maar nog niet gevat

De verdachte zou niet van Sint-Truiden zijn en staat op dit moment geseind. De identificatie kwam er na doorgedreven onderzoek van de lokale politie. Sinds vrijdag hebben zich al verschillende getuigen van het steekincident in de Beekstraat gemeld. ook werden de camerabeelden van de stad en burgers geanalyseerd om het verloop van de avond te reconstrueren en mogelijke andere betrokkenen te herkennen.

Het Afghaanse slachtoffer blijkt dan weer geen 17-jarige te zijn, maar is 18 en staat ingeschreven in het Luikse Trooz. Hij kon ondertussen verhoord worden. De tiener raakte vrijdag rond 22 uur gewond bij een vechtpartij in de Beekstraat en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Eerdere incidenten

De aanleiding van het gevecht wordt verder onderzocht. Zo verscheen onder meer op sociale media een verhaal over een eerder incident op vrijdagavond aan de Olympialaan, maar hiervan werd de politie niet op de hoogte gebracht. Ze onderzoeken nu of er linken bestaan en vragen dan ook dat alle mogelijke getuigen zich melden bij de politie. Dat kan via pz.poltrudo@police.belgium.eu.

Burgers die tijdens de bewuste avond ook op andere plaatsen verdachte situaties hebben gezien mogen deze info en eventuele camerabeelden eveneens overmaken aan de politie. Dat kan via hetzelfde mailadres.