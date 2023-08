Adele onderbreekt show in Las Vegas wegens aanhoudende pijn en stort backstage in elkaar

Nadat Adele eerder dit jaar al onthulde dat ze lijdt aan “zeer ernstige” ischias, gaf de 35-jarige zangeres afgelopen weekend meer uitleg over de gevolgen van haar ziekte. Ze moest zaterdag een optreden onderbreken en werd door een lid van haar productieteam in de backstage gevonden.

Tijdens haar ‘Weekends with Adele’-optredens in Las Vegas kon Adele begin 2023 de aandoening niet langer verzwijgen, nadat ze letterlijk over het podium waggelde tijdens een spetterende show voor haar fans in het Colosseum Theatre, onderdeel van het Caesars Palace-hotel in Las Vegas. Toen ze na het optreden T-shirts uitdeelde en waggelde op haar benen, werd al snel duidelijk dat de zangeres kampte met rugpijn. “Ik moet dezer dagen waggelen om aan de andere kant van het podium te geraken”, zei Adele daar zelf over in een video. “Dat komt omdat ik last heb van ischias.”

De ziekte lijkt nu steeds meer haar tol te eisen. Adele vertelde dat een lid van haar productieteam haar zaterdag backstage vond en haar omhoog moest helpen, nadat ze haar optreden in The Colloseum opnieuw diende te onderbreken om rust te nemen.

In eerdere interviews gaf Adele al aan dat ze wel vaker kampt met rugpijn en dat die altijd te wijten was aan eerdere hernia’s. “Ik heb al mijn halve leven rugpijn”, zei ze in een interview met het magazine The face. “Ik heb al verschillende hernia’s gehad. Soms komt het weer op door stress of door een slechte houding. En ondanks de pijn blijf ik wandelen, want dat is nu eenmaal wat ik graag doe.”

Behalve wandelen had Adele ook geprobeerd de symptomen te verlichten door veel te sporten in de fitnesszaal van haar villa in Beverly Hills. Het leek zijn vruchten af te werpen, maar toch kwam de rugpijn dit jaar weer terug. “Begin dit jaar begon ik op te scheppen over het herstel van mijn ischias, ik voelde het namelijk niet meer. Toen bracht God het terug.”

Waggelen is slechts een van de symptomen die gepaard gaan met de aandoening. Ischias is een uitstralende pijn die vanuit de rug vertrekt naar een of beide onderbenen. Naast de pijn kunnen er ook gevoelsstoornissen, motorische uitval en verlammingsverschijnselen optreden. Van dat laatste is het optreden van ‘klapvoet’ een voorbeeld. Daarbij kan je de voet niet goed meer op de grond zetten tijdens het lopen, waardoor stappen en dergelijke moeilijker wordt.