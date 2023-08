Sint-Truiden

Marie Vannitsem (27) uit Sint-Truiden, leerkracht kleuteronderwijs

Pieter-Jan Delvaux (27) uit Sint-Truiden, project engineer

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al van kleins af aan”, klinkt het. “We zaten jarenlang samen op de scouts in Velm. De vonk is overgeslagen bij het studeren in Leuven. Nu 8 jaar later kijken we uit naar ons droomhuis.” (jcr)

