Uitbetaling van schooltoeslagen is van start gegaan: “Hoe sneller, hoe beter”

“Om gezinnen en kinderen op tijd de nodige financiële ondersteuning te bieden, hebben we er ook dit jaar voor gezorgd dat de uitbetaling van de schooltoeslagen nog voor de start van het schooljaar kan gebeuren”, zegt Crevits. “De voorbije jaren hebben de uitbetalers van het Groeipakket en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket hard gewerkt om de toeslag sneller maar ook automatisch uit te betalen zodat er voor de ouders heel wat minder administratieve rompslomp aan te pas komt.”

De schooltoeslag is bedoeld om kinderen te helpen deelnemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Verwacht wordt dat het totale aantal kinderen en jongeren die recht hebben op een schooltoeslag zal schommelen rond het half miljoen. Het exacte bedrag wordt bepaald door het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs.

Uit de voorlopige cijfers van het komende schooljaar blijkt dat al zeker 320.000 kinderen en jongeren in het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 (hoger beroepsonderwijs) op een schooltoeslag kunnen rekenen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 120 miljoen euro.

Het recht op schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen en de aanwezigheid op school. Voor elk kind van wie de gegevens bekend zijn, wordt de toeslag maandag betaald. Als nog niet alle gegevens bekend zijn, volgt de uitbetaling op het einde van september, oktober of november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten.

“Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen die uitgaven moeten doen voor de start van het schooljaar”, zegt minister Weyts.