Dilsen-Stokkem

Sandro Rendace (36) uit Dilsen, militair

Mandalena Silvano (33) uit Dilsen, kapster in Lanklaar

Kinderen: Gioia (21 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar 19 jaar geleden leren kennen aan de bushalte toen we naar school gingen”, vertelt Mandalena. “Vijf jaar geleden kwamen we terug in contact op een verjaardagsfeest van onze beste vriend.” (mmd)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken