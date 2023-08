Proces over aanslagen in Zaventem en Maalbeek hervat volgende week met pleidooien over strafmaat

Na een onderbreking van anderhalve maand gaat op 4 september in het Brusselse Haren het assisenproces voort over de aanslagen van 22 maart 2016. Het proces, dat naar schatting nog twee weken zal duren, hervat met de pleidooien over de strafmaat.

De inleidende zitting vond al plaats op 23 september 2022. Komende maandag, bijna een jaar later, gaat het proces echt zijn finale fase in. Dan moeten de pleidooien beginnen over de strafmaat, na het arrest in juli over de schuldvraag.

Van tien beschuldigden blijven er acht over. De broers-Farisi, die al vrij verschenen op het proces, zijn over de hele lijn vrijgesproken. Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi en Bilal El Makhoukhi werden dan weer schuldig bevonden aan terroristische moord op 35 slachtoffers, en poging tot moord op bijna 700 anderen. Ook zijn ze schuldig als lid van een terreurorganisatie. Zij riskeren levenslang.

Ook Oussama Atar, die veroordeeld werd voor terroristische moord en moordpoging en als leider van een terreurgroep, riskeert levenslang. Maar hij staat bij verstek terecht. Hij zou omgekomen zijn bij een Amerikaanse droneaanval in de Syrisch-Iraakse regio in 2017, maar zijn lichaam werd nooit teruggevonden.

Sofien Ayari en Hervé Bayingana Muhirwa, enkel veroordeeld voor lidmaatschap van een terreurgroep, riskeren maximaal tien jaar cel. Bij Ayari zal die straf een eerdere straf opslorpen, de twintig jaar die hij kreeg voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst. Door een vreemde wettelijke kronkel kan hij dus een strafvermindering van minstens tien jaar krijgen. Het assisenhof kan als extra straf wel een terbeschikkingstelling van tien jaar opleggen.

Het speciale assisenhof over de aanslagen in Parijs veroordeelde Ayari eerder al tot dertig jaar cel, waarvan hij twee derde moet uitzitten. Bayingana Muhirwa, die een blanco strafblad heeft, zit al zeven jaar opgesloten. Voor hem lonkt een vrijlating.