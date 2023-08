US OPEN. Jack Sock kondigt op z’n 30ste afscheid aan, knieblessure houdt Kei Nishikori weg uit New York

De Amerikaanse tennisser Jack Sock zet na de US Open een punt achter zijn carrière. Dat bevestigt hij in een boodschap op zijn sociale media.

De 30-jarige Sock heeft vier ATP-titels op zijn erelijst en bereikte eind 2017 de achtste plaats op de wereldranglijst. Dat jaar won hij het Masters 1.000-toernooi van Parijs en speelde de halve finales van de ATP Finals in Londen, waar David Goffin verliezend finalist was tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

In het mannen dubbelspel won Sock twee keer Wimbledon (2014, 2018), de US Open (2018) en de ATP Finals (2018). De Amerikaan heeft ook olympisch goud op zijn erelijst. In 2016 won hij in Rio met Bethanie Mattek-Sands het gemengd dubbel.

Op de US Open speelt Sock het dubbelspel aan de zijde van John Isner, voor wie het ook zijn laatste toernooi wordt. “Ik had het voorrecht al sinds mijn zeventiende mee te spelen op Flushing Meadows en dit keer wordt dit het laatste toernooi uit mijn carrière”, schrijft Sock. “Ik kijk ernaar uit voor de laatste keer herinneringen te creëren voor de beste fans ter wereld.”

© REUTERS

Knieblessure houdt Nishikori weg uit New York

De Japanner Kei Nishikori moet vanwege een blessure aan de linkerknie forfait geven voor de US Open. Dat bevestigt de organisatie van het Amerikaanse grandslamtoernooi.

De 33-jarige Nishikori speelde in 2014 de finale in New York, die hij verloor van de Kroaat Marin Cilic. Het is nog steeds zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.

De blessuregevoelige Japanner werd begin 2022 geopereerd aan de heup en keerde pas in juni van dit jaar terug in competitie. Vorige maand blesseerde hij zich opnieuw aan de knie in zijn kwartfinale op het ATP-toernooi van Atlanta. Sindsdien kwam Nishikori niet meer in actie.

Op de hoofdtabel wordt Nishikori vervangen door de Australische ‘lucky loser’ James Duckworth.

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Mertens behoudt 32e plaats voor US Open

Er vallen maandag amper verschuivingen te noteren in de nieuwe wereldranglijst van het vrouwentennis. Elise Mertens behoudt de 32e plaats terwijl ook in de top tien alles bij het oude blijft.

Afgelopen week bouwden de meeste toppers een trainingsperiode in met het oog op de US Open en dat weerspiegelt zich in een status quo op de WTA-ranking. De Poolse Iga Swiatek, die haar titel verdedigt in New York, blijft de plak zwaaien voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Amerikaanse Jessica Pegula.

De Russin Ekaterina Alexandrova stijgt dankzij haar finaleplaats op het toernooi van Cleveland twee posities en komt net de top twintig binnen. De Spaanse Sara Sorribes Tormo, winnares in Ohio, doet de beste zaak van de week. Zij springt van 95 naar 55.

Elise Mertens blijft op nummer 32 de eerste Belgische voor Yanina Wickmayer (85e, +1) en Greet Minnen (97e, +1), de twee andere landgenoten in de top 100.