Remco Evenepoel bij verkenning “lastige” Vuelta-rit: “grote fout” van hotel, dollen met Ineos en zoeken naar 1 euromuntjes

Remco Evenepoel zal er over bekende wegen rijden. De Belgische kampioen verkende deze etappe onlangs nog en maakte er een Youtube-video van. “Dit is mijn laatste voorbereiding richting de Vuelta”, klinkt het. “Ik verblijf in een hotel op 2.400 meter hoogte. Dit is een must na het WK. We gaan vier uur trainen, met een verkenning van de finale van de derde etappe. Het is een lastige finale en iedereen zal nog fris zitten, dus het zal koers zijn.”

We zien Evenepoel een “grote fout” van het hotel ontdekken (video vanaf 0:50). Onder het papiertje met zijn naam op staat niet Soudal-Quick-Step maar Lotto Soudal.

Bij het vertrekken geeft hij nog even zijn portefeuille af aan verzorger Rob: “Om het geld te kunnen wisselen in stukken van 1 euro”, klinkt het. “Ja, we spelen veel pool. We moeten echter twee euro betalen met twee stukken van één euro. Dus we hebben al een paar avonden gesukkeld. We gaan gewoon 50 euro wisselen!”

Vanaf 3:50 zien we Evenepoel stevig klimmen op de Coll d’Ordino en de naar eigen zeggen “beste nougat ter wereld” eten. “Nu is het nog 8-9 kilometer naar beneden. Het is belangrijk om die afdaling al eens te doen want het zal snel gaan en nerveus zijn”, klinkt het, waarna we Evenepoel op harde beats de Arinsal zien beklimmen. Met een probleem met zijn bidon.

“Er zat ijs in tot de laatste kilometer”, sakkert de Belgische kampioen, die het dan heeft over een ‘slushy’. “We hebben dat gekopieerd van andere teams omdat we het constant hoorde in het peloton. Het dient om je lichaamstemperatuur onder controle te houden wanneer het warm is. Normale drankjes worden snel warm. Als je nu een bidon krijgt waarvan de inhoud bijna ijs is, dan blijft het superkoud ondanks de warmte. Hier zit nu de citroen-limoen smaak van 6D en bij Calippo (de waterijsjes, red.) hebben ze dat nu ook, dus het proeft echt hetzelfde (lacht).”

“Ik verwacht dat het een lastige etappe wordt”, aldus Evenepoel. “We komen van de kust en dan is het echt 50 kilometer constant bergop, gevolgd door een snelle afdaling en de slothelling. We zitten hier ook op 1.920 meter hoogte, dus boven de 1.800 meter. Dat is zowat de grens vanaf wanneer je echt gaat voelen dat er een verschil in zuurstof is. Afwachten wat dat gaat geven.”

Daarna trekt Evenepoel nog andere hellingen op. Daar komt hij eerst Pavel Sivakov tegen van Ineos (video vanaf 11:08). “De eerste andere renner op mijn Youtube-kanaal”, lacht hij. “Ik wilde hem graag in mijn team, maar hij koos voor een andere ploeg. Ik zou dus eigenlijk niet met hem moeten praten. Maar echt een goeie gast en een van de beste klimmers ter wereld. Nee? Wel, ik doe hier de introducties (lacht). Hij is ook een goeie vriend van Laurens De Plus, die ik ook heel goed ken… Ik probeer hier ook voor de eerste keer een slushy te maken. Maar dat is gewoon ijs.”

Evenepoel geeft wat later (video vanaf 12:07) toe dat hij best veel schrik heeft van dieren die op de weg komen. “We deden onlangs de verkenning van de Tourmalet (de aankomst van rit 13, red.) en er waren een paar geiten op de baan. Ik was zo bang dat ze me zouden aanvallen, dat ik gewoon vijf minuten heb staan wachten tot ze weg waren. Ik ben echt ‘een pussy’ op dat vlak.”

Daarna trakteert hij Magnus Sheffield, alweer een Ineos-renner, op een koffie en wisselt hij dus zijn 50 euro voor muntjes van 1 euro. Tot slot zien we Evenepoel de resultaten van zijn verkenning bekijken. “Het is niet de lastigste etappe van de Vuelta, maar door de hoogte en de lange beklimmingen wel een héél moeilijke. Het echte gevecht zal er zijn om in goede positie aan die afdaling te beginnen richting de voet van de Arinsal.”