‘The Hawk’ vliegt: Barry Hawkins wint European Masters snooker

De Engelsman Barry Hawkins heeft in het Duitse Nürnberg de European Masters snooker (500.000 euro) op zijn palmares bijgeschreven. In de finale versloeg hij zijn landgenoot Judd Trump met 9-6.

De 44-jarige Hawkins, die vorig jaar ook in de finale stond en toen met 9-3 het onderspit moest delven voor de Engelsman Kyren Wilson, nam de beste start. Met een 62 break pakte hij de eerste twee frames. Trump, die aanvankelijk niet goed in de wedstrijd zat, won frame drie, doch “The Hawk” sloeg meteen terug. De tien jaar jongere Trump (WS 4) potte breaks weg van 108 en 107 waartussen Hawkins een 94 break lukte. “The Ace in the Pack” leek met een 60 break de bordjes gelijk te hangen, doch Hawkins kon alsnog de frame winnen waardoor hij de pauze inging met een 5-3 voorsprong.

Hawkins ging na de spelhervatting op zijn elan verder en won de twee volgende frames. Trump, in zijn loopbaan goed voor 23 rankingtitels, begon echter aan een remonte en won drie frames op een rij waarmee hij zijn achterstand kon herleiden tot een frame. Het was echter Barry Hawkins, die de twee volgende frames wegkaapte en zijn vierde rankingtitel in zijn loopbaan mocht vieren.

Hawkins, die aan zijn overwinning 92.250 euro overhield, klimt van de negentiende naar de dertiende plaats op de wereldranking. Voor Trump was er 41.000 euro weggelegd, hij blijft op de vierde plaats staan.

Ronnie O’Sulivan blijft zijn eerste plaats op de ranking behouden, maar wordt op de voet gevolgd door Luca Brecel. Op plaats drie staat de Noord-Ier Mark Allen. Julien Leclercq, die niet voorbij de kwalificatieronde geraakte zakt van 68 naar 69. Ben Mertens, die zich kon plaatsen voor de tweede ronde kliimt van 73 naar 72.