VIDEO. Vrouw van Messi komt hem kussen na de match, maar vergist zich van speler

Missen is menselijk. Vraag dat maar aan Antonela Roccuzzo. De vrouw van superster Lionel Messi dacht na een wedstrijd van Inter Miami FC even dat Jordi Alba haar man was. Messi en Alba speelden jaren samen bij FC Barcelona en sinds kort dus ook bij de Amerikaanse MLS-club. Toegegeven: de Spaanse verdediger leek van ver best veel op de Argentijnse aanvaller. Gelukkig had Antonela snel door dat ze de verkeerde man wilde kussen.