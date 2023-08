Luchthaven van Aleppo buiten dienst door Israëlisch bombardement

Een Israëlisch bombardement heeft de luchthaven van Aleppo in Syrië buiten dienst gesteld. Dat bericht het Syrische staatspersagentschap Sana.

“Omstreeks 4.30 uur (3.30 uur Belgische tijd) voerde de Israëlische vijand een luchtaanval uit via de Middellandse Zee, ten westen van Latakia, op de internationale luchthaven van Aleppo”, aldus Sana. Het agentschap bericht over schade op het tarmac, waardoor de luchthaven buiten dienst is gesteld.

De Israëlische luchtmacht valt regelmatig doelwitten aan in buurland Syrië. Daarmee wil Israël verhinderen dat aartsvijand Iran zijn militaire invloed in Syrië uitbouwt met behulp van milities.