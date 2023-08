Gerwyn Price slaat met zijn “C-niveau” dubbelslag, Kim Huybrechts twee keer beste Belg bij herstart dartsseizoen

Voor de Belgische dartsspelers is het Players Championship 18 (116.500 euro), dat plaatsvond in het Duitse Hildesheim, een toernooi geworden om vlug te vergeten.

Enkel Kim Huybrechts (PDC 31) kon doorstoten tot de zestiende finales. Daarin moest hij met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Richard Veenstra (PDC 88). “The Hurricane”, die in de eerste ronde de Ier John O’Shea (PDC 71) met 6-1 versloeg en vervolgens de Engelsman Jamie Hughes (PDC 58) met 6-4 wandelen stuurde, nam tegen Veenstra een 3-0 en een 4-1 voorsprong. In de volgende spelletjes liet Huybrechts het vooral afweten bij het uitwerpen.

Broer Ronny Huybrechts (PDC 131) versloeg in de eerste ronde, in een Belgisch onderonsje, Robbie Knops (PDC 134) met 6-2, maar moest in de volgende ronde met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Andrew Gilding (PDC 22), de regerende UK Open-kampioen, die in de eerste ronde Brian Raman (PDC 83) met 6-5 uitschakelde.

Dimitri Van den Bergh (PDC 13), Mike De Decker (PDC 42) en Mario Vandenbogaerde (PDC 70) geraakten niet voorbij de eerste ronde.

De Welshman Gerwyn Price (PDC 4) lukte een dubbelslag. Nadat hij zaterdag het Players Championhsip 17 op zijn erelijst bijschreef, won hij ook het Players Championship 18. In de finale versloeg hij de 21-jarige Nederlandse Gian van Veen (PDC 85) ‘The Giant’ met 8-1.

“Mijn niveau was niet geweldig, afgezien van een paar wedstrijden aan het einde. Ik miste veel dubbels, maar kwam er mee weg’’, zei Price na afloop. “Ik zou veel liever echt goed spelen, zelfs al zou ik dan een paar wedstrijden verliezen. Matige potjes winnen geeft niet veel vertrouwen. Maar uiteindelijk draait het wel om het winnen van wedstrijden. Ik win nu toernooien met mijn C-niveau. Hopelijk blijkt mijn topniveau ook goed genoeg om toernooien te winnen. Meestal verlies ik alsnog wanneer ik mijn beste spel laat zien.”

Huybrechts ook beste Belg in Players Championship 17

Met een plaats bij de laatste zestien is Kim Huybrechts de beste landgenoot geworden in het Players Championship 17 dartstoernooi (PDC/116.500 euro), dat werd betwist in het Duitse Hildesheim.

De jongste van de Huybrechts broers zette achtereenvolgens de Nederlander Arjan Konterman met 6-3, de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-96) met 6-3 en de Zwitser Stefan Bellmont (PDC-128) met 6-3 aan de kant. Voor een plaats bij de laatste acht, nam hij tegen de Engelsman Richie Edhouse (Eng/50) een 3-1 voorsprong. De Antwerpenaar liet in de volgende twee legs de kans liggen om zijn voorsprong te vergroten. Edhouse sloeg terug en nam een 4-3 voorsprong, doch Huybrechts (PDC-32) kon met een 141 uitworp een beslissende leg uit de brand slepen. Edhouse prikte daarin een 122 uitworp weg voor een plaats in de kwartfinale.

Ronny Huybrechts (PDC-131), die in de tweede ronde Dimitri Van den Bergh (PDC-13) met 6-3 het nakijken gaf, plaatste zich bij de laatste 32 maar moest voor een plaats bij de laatste zestien een 6-0 nederlaag ondergaan tegen de Engelsman Chris Dobey (PDC-19).

Net als Van den Bergh, moesten Brian Raman (PDC-83) en Mario Vandenbogaerde (PDC-70) afhaken in de tweede ronde. Mike De Decker (PDC-42) en Robbie Knops (PDC-134) geraakten niet voorbij de eerste ronde.

De eindzege ging naar de Welshman Gerwyn Price (PDC-4) die in de finale de Engelsman Josh Rock (PDC-28) met 8-5 het nakijken gaf.