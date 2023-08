Drama in de Ronde van Scandinavië: koplopers lijken op weg naar winst, maar maken dan bijna synchroon doodsmak

De 28-jarige Uttrup Ludwig was de beste na een etappe over 143,9 kilometer van Middelfart tot Haderslev in Denemarken. Ze haalde het na een late uitval met een vijftal seconden voor de Nederlandse Lorena Wiebes (SD Worx). Die sprintte naar de tweede plaats voor de Italiaanse Elisa Balsamo (Lidl - Trek). Voor Uttrup Ludwig was het haar tweede zege deze week nadat ze ook al de tweede etappe had gewonnen.

De leidersplaats van Annemiek van Vleuten kwam op de slotdag niet meer in gevaar. De Nederlandse nam zaterdag na de individuele tijdrit de leiderstrui over van Uttrup Ludwig. Die won de rittenkoers vorig jaar en eindigt dit keer als tweede, op 2 seconden. De Nederlandse Amber Kraak (Jumbo-Visma) vervolledigt het podium op 33 seconden.

Onderweg liep het overigens mis voor het aanvalsduo. Anya Louw en Elena Hartmann ging tegelijkertijd zwaar onderuit op zo’n 21 kilometer van de streep, met een voorsprong van ruim twee minuten. Ze kwam uiteindelijk binnen op respectievelijk 2’04” (56ste) en 9’19” (93ste).