VIDEO. En een crash! Bus van Jumbo-Visma is even het noorden kwijt en rijdt tegen boom (met schade als gevolg)

Pech bij Jumbo-Visma. De bus van de Nederlandse wielerploeg van topfavorieten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic botste in de zone achter de finish van de tweede etappe tegen een boom bij het achteruit rijden. Er kwam daardoor een paneel los, wat in de gietende regen hersteld moest worden.

De beelden:

Overigens waren er ook problemen bij Soudal Quick-Step. De bus van de ploeg van Remco Evenepoel viel in panne op ruim 3 kilometer van de finish en moest getakeld worden. Chauffeur James Vanlandschoot was er het hart van in en dat een dag na zijn verjaardag.