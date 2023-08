Helft van jongeren gaat vanaf 12 jaar alleen naar school

Iets meer dan de helft van de 12- tot 14-jarigen (51 procent) gaat alleen naar school. Dat blijkt uit een studie in opdracht van verkeersinstituut Vias. Met de start van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht roept Vias op tot extra waakzaamheid.

Bij de start van het nieuwe schooljaar becijferde Vias hoe 10- tot 14-jarigen de weg naar school afleggen. De overgang naar het middelbaar blijkt daarbij een scharnierpunt te vormen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar legt meer dan de helft het traject op zijn eentje af, terwijl dat bij 10- en 11-jarigen maar iets meer dan een derde is (36 procent).

Als 12- tot 14-jarigen niet alleen naar school gaan, doen ze dat het vaakst in gezelschap van een vriendje of vriendinnetje (32 procent). Bij 10- tot 11-jarigen wordt de jongere dan in meer dan zestig procent van de gevallen nog vergezeld door een volwassene.

De meeste 10- tot 14-jarigen gaan te voet naar school (31 procent). Daarna volgt het openbaar vervoer (19 procent) en de wagen of de fiets (beide 18 procent). Die algemene tendensen verhullen wel grote regionale verschillen.

Zo gaat in Vlaanderen meer dan de helft van de jongeren met de fiets (28 procent) of te voet (25 procent) naar school. In Wallonië is te voet gaan met 37 procent veruit het populairst. Door het heuvelachtig terrein en de ruimtelijke ordening gaat slechts 3 procent met de fiets naar school. In Brussel gaan de jongeren ook het vaakst (44 procent) te voet naar school.

Vele jongeren geven voorts nog aan zich wel eens te laten afleiden door hun smartphone of naar muziek te luisteren. Vias waarschuwt daarbij dat dergelijk soort afleiding gevaarlijk kan zijn. Ten slotte, blijkt ook nog dat de fietshelm minder gedragen wordt naarmate kinderen ouder worden.

Vorig schooljaar raakten dagelijks 14 kinderen op weg van of naar school gewond in het verkeer.