VS noemen stabiele handelsrelatie met China “van groot belang”

De Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo houdt in China gesprekken met leiders uit de politiek en de zakenwereld. — © EPA-EFE

Het is uitermate belangrijk dat de economische banden tussen de Verenigde Staten en China stabiel blijven. Dat zei de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo aan de start van een driedaags bezoek in Peking.

Raimondo houdt in China gesprekken met leiders uit de politiek en de zakenwereld om de handelsbetrekkingen tussen de twee grootste economieën ter wereld aan te zwengelen.

De relatie met China, waarmee de VS onder Donald Trump, de voorganger van huidig president Joe Biden, in een handelsoorlog verzeild raakten, is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van Raimondo.

Tegelijk met de toenadering van handelsminister Raimondo maakt de regering-Biden zich op om middels nieuwe wetgeving de toegang tot essentiële technologieën, waaronder halfgeleiders en kunstmatige intelligentie, te beperken voor China.