Geplande lancering van Japanse maanlander uitgesteld

De geplande lancering van de Japanse maanlander SLIM is uitgesteld. Dat meldt het Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

De lancering van SLIM stond gepland om 2.26 uur Belgische tijd. De maanlander zou worden gelanceerd vanop een Japanse H-2A-raket van fabrikant Mitsubishi. Het 2,4 meter lange en 200 kilogram zware SLIM-apparaat was speciaal ontworpen om de kraters en topografie van de maan te bestuderen met behulp van nieuwe technologieën.

De lancering moest echter worden uitgesteld, volgens JAXA wegens “ongunstige weersomstandigheden” in het gebied van de lanceerbasis van Tanegashima, dat getroffen wordt door hevige wind. Het uitstel werd uiteindelijk 20 minuten voor de geplande lancering aangekondigd. Informatie over een nieuwe lanceerdatum is er nog niet.

Als Japan er uiteindelijk in slaagt, wordt het het vijfde land ter wereld dat effectief op de maan landt. Eerder waren de VS, de toenmalige Sovjet-Unie, China en India al succesvol. In april stortte de maanlander Hakuto-R van het Japanse bedrijf Ispace op het laatste moment nog neer op de maan.