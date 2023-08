‘Lucky loser’ Yanina Wickmayer beslist pas dinsdag na opwarming over deelname aan US Open: “Het laatste moment afwachten”

Yanina Wickmayer (WTA 85) werd opgevist als lucky loser voor de hoofdtabel van de US Open, maar weet vanwege blessureleed nog niet of ze dinsdag kan aantreden in haar duel in de eerste ronde tegen de 38-jarige Russin Vera Zvonareva.

Vrijdag moest ‘Wicky’ opgeven in de laatste kwalificatieronde tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 203) vanwege pijn aan de rug. Onze 33-jarige landgenote werkte zondag een lichte training af in New York met haar coach Gérald Moretti.

“Het heeft niet langer dan een halfuur geduurd”, bekende die laatste. “Het ging dus enkel maar om een erg lichte training. We waren al blij dat we enkele balletjes konden slaan. Een service was er niet bij. Het ging wel, min of meer, maar momenteel is het nog niet te zeggen of Yanina dinsdag speelklaar zal zijn. We wachten het laatste moment af en dat zal dus dinsdagochtend na de opwarming zijn.”

Wickmayer staat voor de dertiende keer op de US Open en de eerste keer sinds haar terugkeer op het circuit in februari vorig jaar. In 2009 bereikte onze landgenote op Flushing Meadows de halve finales, haar beste resultaat ooit.