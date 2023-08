CEO die 900 werknemers via Zoom ontsloeg, heeft nu alle moeite om zijn bedrijf te redden

Vishal Garg, CEO van het Amerikaanse bedrijf Better die ooit de krantenkoppen haalde omdat hij 900 ontsloeg via Zoom, heeft de beurswaarde van zijn bedrijf plots serieus zien dalen.

“Als u dit gesprek volgt, maakt u deel uit van de ongelukkige groep die wordt ontslagen. Uw dienstverband hier wordt met onmiddellijke ingang beëindigd,” zei de CEO in 2021 toen hij 900 man aan de deur zette. Nu haalde hij weer het nieuws en ook deze keer had is het niet al te positief.

Het bedrijf - een online hypotheekverstrekker- debuteerde donderdag op de Nasdaq in New York na een fusie met Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Aurora Acquisition Corp maar dat verliep niet volgens plan. De markt was zo volatiel dat de handel in de aandelen zelfs in de eerste 30 minuten vier keer moest worden stilgelegd.

Bij het sluiten van de markt werden de aandelen verkocht voor 1,19 dollar, een waardeverlies van ongeveer 93 procent, waardoor het bedrijf een marktkapitalisatie had van ongeveer 922 miljoen dollar. Eerder stond dat cijfer nog op 14 miljard dollar.

Vóór de rampzalige dag was Garg optimistisch over de deal. “Dit is een tijd om te vieren,” had hij na de fusie aangekondigd. “We zijn er trots op dat we een enorme stap zetten in het uitbreiden van onze capaciteit om het proces van huiseigenaarschap te innoveren door een beursgenoteerd bedrijf te worden.”