ANALYSE. Leoni, Sardella, Amuzu… De jeugd van tegenwoordig schiet Anderlecht aan de leiding en stelt paars-wit meteen voor een dilemma

Los op kop. Anderlecht won met 2-1 van Charleroi en staat nu aan de leiding in de Jupiler Pro League. Het is weliswaar een geamputeerd klassement, maar toch... Het was de eigen jeugd die RSCA naar de top stuwde. Theo Leoni scoorde heerlijk, Sardella maakte indruk en Françis Amuzu klungelde eerst, om dan te scoren. Het dilemma Ciske: verkoop je hem deze week nog aan Olympiakos of Nottingham Forest?