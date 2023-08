VIDEO. Pure waanzin! Femke Bol schenkt Nederland goud op 4x400 meter na onwaarschijnlijke eindsprint

In de finale van de 4x400 meter zijn de Belgian Cheetahs als vijfde geëindigd, maar achteraf ging alle aandacht naar wereldkampioen Nederland. Onze Noorderburen leken op weg naar brons, maar dat was buiten een ongelofelijk sterke Femke Bol gerekend.

Bij het ingaan van de laatste rechte lijn liep Bol nog in derde positie op ruime afstand van Jamaica. Maar met nog 100 meter te gaan zette de Nederlandse haar turbo aan. Eerst snelde ze voorbij Groot-Brittannië, om in extremis ook nog Jamaica voorbij te knallen. Dol van vreugde gooiden de Nederlandse dames zich op een uitgetelde Femke Bol. En ook de commentatoren van Eurosport gingen helemaal uit de bol.

De beelden:

De Cheetahs werkten een consistente race af en liepen de hele tijd rond de vijfde positie. Femke Bol bezorgde Nederland de wereldtitel in een tijd van 3:20.72. Jamaica (3:20.88) en Groot-Brittannië (3:21.04) maakten het podium vol. Canada (3:22.42) werd vierde voor België.

De finalisten verzekerden zich van een ticket voor de World Relays in Nassau op 4 en 5 mei 2024. Veertien teams verdienen daar hun ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

Het Belgische record van de Cheetahs staat op 3:22.12. Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette en Camille Laus klokten die toptijd op het EK van 2022 in München. De Cheetahs eindigden in het verleden al op de vijfde plaats op het WK in 2019. Vorig jaar werden ze in Eugene zesde, telkens zonder Bolingo.

