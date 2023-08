ANALYSE. Belgian Cheetahs worden verdienstelijk vijfde, maar broze lijf van Bolingo vraagt om harde keuzes richting Parijs 2024

Een vijfde plaats voor de Belgian Cheetahs op het WK atletiek in Boedapest. Netjes, maar je koopt er niets mee. Zonder speerpunt Cynthia Bolingo, die moest afhaken door een kuitblessure, zullen de nationale 4x400 metervrouwen ook de komende jaren in principe geen mondiale medaille pakken. En dus zullen er volgend jaar richting Spelen in Parijs keiharde keuzes gemaakt moeten worden door zowel Bolingo zelf als de atletiekbond.

Vijfde op het WK in Doha in 2019, zonder de geblesseerde Cynthia Bolingo. Zevende op de Spelen in Tokio in 2021, zonder de geblesseerde Bolingo. Zesde op het WK in Eugene in 2022, zonder de geblesseerde Bolingo. Vijfde op het WK in Boedapest in 2023, zonder de geblesseerde Bolingo. Bon, de rode draad is wel duidelijk zeker? En voor alle duidelijkheid: felicitaties aan de Belgian Cheetahs om sinds hun oprichting vier keer op rij een mondiale finale te halen, maar bij de medailles komen ze niet in de buurt. En dat kan ook niet zonder hun enige wereldtopper, Cynthia Bolingo, vijfde op de individuele 400 meter.

We wensen Bolingo eindelijk eens een blessurevrij jaar toe en successen op verschillende disciplines in Parijs volgende zomer, maar laat ons toch vooral realistisch zijn. In de vier laatste seizoenen heeft het broze lijf van de Brusselse het maar één keer tot aan het mondiale kampioenschap aan het einde van de zomer volgehouden, en dat was afgelopen week in Boedapest. En zelfs dan heeft ze enkel de individuele 400 meter kunnen lopen. Niet de Mixed Relay, noch de 4x400 meter met de Belgian Cheetahs. Een kuitprobleem strooide roet in het eten.

Cru gesteld: waarom zou Bolingo op de Spelen plots drie disciplines aankunnen? Welke indicator is er daarvoor? Geen enkele. En dus zal ze moeten kiezen, eventueel gestuurd door Belgian Athletics. Volgens topsportcoördinator Rutger Smith bestaat er geen enkele twijfel over dat de beste medaillekans op de Mixed Relay ligt, die helemaal aan het begin van het olympisch atletiektoernooi gepland staat. Hij pleit ervoor om Bolingo in Parijs te sparen voor de reeksen van die gemengde estafette, maar wel op te stellen in de finale. En dat klinkt als een logische redenering waar we ons bij aansluiten.

Hinderpaal

Bolingo opstellen in de finale van de Mixed Relay zorgt wel voor een probleem: zelfs die ene aflossingsfinale betekent met haar blessuregevoeligheid al een hinderpaal voor haar individuele ambities. De kans dat ze dan de drie rondes van de individuele 400 meter niet heelhuids doorkomt, is reëel. Het is een beslissing waar Bolingo in samenspraak met haar coach Carole Bam en de atletiekbond goed over zal moeten nadenken. En best ruim op voorhand, zodat het voor alle partijen klaar en duidelijk is hoe de kaarten liggen.

De 4x400 meter bij de vrouwen staat in Parijs pas op het einde van het toernooi geprogrammeerd. De kans dat Bolingo daar nog in actie komt – of beter gezegd ‘heel’ is – lijkt miniem. En dus zal het voor de Cheetahs waarschijnlijk bij maximaal een vijfde plaats blijven. Ook mooi, laat dat duidelijk zijn, maar op het einde van de rit draait het toch om de medailles.

Hoogst haalbare

Zonder speerpunt Bolingo streden de Cheetahs in Boedapest voor wat ze waard waren. Ze liepen een sterke, regelmatige wedstrijd en haalden er met een vijfde plaats het hoogst haalbare uit. Startloopster Helena Ponette lanceerde de Belgen in vijfde stelling, en die plaats hielden Imke Vervaet, Hanne Claes en Camille Laus de hele wedstrijd vast. Met 3:22.84 kwamen ze zelfs tot op zeven tienden van het Belgisch record, dat mét Cynthia Bolingo gelopen is vorig jaar.

“Ik had het toch even moeilijk om de knop om te draaien dat we het zonder Cynthia moesten doen”, zei Ponette na afloop. “Dat nieuws was een domper.” Dat gold ook voor de rest van de ploeg, al was het nu ook zo geen grote verrassing. “We waren voorbereid op dat nieuws”, zei Camille Laus. “En we hadden een plan-B”, vulde Claes aan. “Of we niet denken ‘wat als Cynthia meeliep?’ Jawel, maar met wat als koop je niets.”