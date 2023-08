EK VOLLEY. Coach Chris Vansnick na uitschakeling Yellow Panthers door Turkije: “Tegen elk ander land gaan wij door”

“Deze jonge ploeg heeft getoond dat ze kunnen wedijveren met Turkije, het beste team van de wereld”, aldus Vansnick. “Met deze prestatie ga je tegen elk ander land naar de kwartfinale. Ook dankzij de kennis van onze Turkse assistent wisten we hoe we het nummer 1 van de wereld moesten bekampen. Zo hadden we opslagen met tachtig kilometer per uur nodig. En in defense pakten we het zo aan dat Vargas tegenover Marlies Janssens kwam te staan, die haar enorm vaak afblokte.”

Zoals bij de rest van zijn team woog het besef dat de nederlaag tegen Oekraïne het EK had bepaald. “We moeten nog wat klinischer worden, waardoor we ook die mustwin-matchen ook naar ons toe kunnen halen. Tegen Turkije zag je dat we niet veel te verliezen hadden, dan spelen we bevrijd. En op het einde van die vierde set ontbrak het ons een beetje aan geluk.“

Olympische Spelen

De Tigers krijgen nu vijf dagen rust, waarna vanaf 16 september het olympisch kwalificatietoernooi in Japan begint. Behalve het gastland bekampen de Tigers ook onder meer Brazilië en Turkije. Ai. “Ook al zegt iedereen dat het ons nooit zal lukken, die Olympische Spelen blijven mijn grote droom”, verklaart Vansnick. “Als we genoeg rankingpunten sprokkelen, kan dat ons misschien ooit lukken. Deze groep is aan het groeien. Wie ons heeft zien spelen tegen Zweden in de Golden League eind juni had nooit kunnen denken dat wij zo’n prestatie als vandaag hadden kunnen brengen.”

In Japan zou België ook Britt Herbots kunnen recuperen, die de laatste twee EK-matchen met een buikspierletsel aan de kant bleef. “Na Polen was het al duidelijk dat Britt rust nodig had. De atleet staat altijd centraal bij ons. Britt wilde misschien zelf nog wel spelen tegen Turkije, maar ook een clubloopbaan is belangrijk.”

© BELGA

Celine Van Gestel

In de laatste poulematch had Servië de Tigers nog alle hoeken van de kamer laten zien, maar tegen Turkije stond België wel paraat. “Alleen in het begin van de match werden wij offensief een beetje overklast”, meent Celine Van Gestel. “Tegen Servië lag onze opslagdruk iets lager. Vandaag stonden we collectief heel sterk, wat ook nodig was zonder Britt. Helaas dat het op het einde nog misliep. Ik had het wel eens willen zien, in deze sfeer. Soms maakten de fans zoveel lawaai dat we mekaar op het veld niet konden verstaan. Zonder overdrijven. Gelukkig waren de afspraken op voorhand al duidelijk gemaakt. Maar wat een propaganda voor deze sport.“

Ook bij Van Gestel zat de Oekraënse nederlaag nog dwars. “Dat zal altijd jammer blijven. Oekraïne is een ploeg die al een paar jaar aan het groeien is, en die zich heel goed had voorbereid. Ik hoorde die speelsters onderling nog details over ons bespreken. In het vervolg moeten we zo’n match anders aanpakken.“

LEES OOK. Yellow Tigers kunnen ondanks ijzersterke match tegen Turkije uitschakeling op EK niet vermijden

De krankzinnige internationale kalender, zo eigen aan deze sport, stuurt de Tigers weldra naar Japan voor een olympisch kwalificatietoernooi. “Daar gaan we zeven wedstrijden op negen dagen afwerken, tegen enkele heel zware teams, maar laat ons nu eerst enkele dagen niet al te veel aan volleybal denken.”