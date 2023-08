Timothy Herman kan niet stunten in WK-finale speerwerpen en eindigt als laatste: “Toch een kleine ontgoocheling”

Timothy Herman is op de slotdag van het WK atletiek op de laatste plaats geëindigd in de finale van het speerwerpen. Herman opende met een bescheiden worp van 72m17. Ook bij zijn tweede poging deed hij nauwelijks beter (74m56). Zijn derde en laatste poging was niet geldig. Met een beste worp van 74m56 moest onze landgenoot vrede nemen met de twaalfde en laatste plaats in de finale.

“Dit is toch een kleine ontgoocheling”, moest Herman na afloop toegeven. “Ik was simpelweg niet goed genoeg om mee te strijden voor een stek in de top acht. Ik heb het geprobeerd, maar twee competities op drie dagen was net te veel voor mij. Ik voelde me nochtans goed en niet al te gestresseerd. Vorig jaar in september ben ik echter geopereerd en nadien heb ik een revalidatie van vier maanden doorstaan. Dat veeg je niet zomaar weg.”

De top 8 in de finale na drie pogingen stootte door naar de volgende fase van de finale. Hierin kregen de atleten drie extra worpen die de einduitslag verder bepaalden. De Indiër Neeraj Chopra verzekerde zich hierin van de wereldtitel met een beste worp van 88m17, tijdens zijn tweede poging al (op het totaal van zes). Nadien kon hij maar ook zijn concurrentie niet meer over deze afstand gaan.

De 32-jarige Herman lukte vrijdag in de B-groep van de kwalificaties een worp van 80m11 bij zijn tweede poging, wat volstond voor de finaleplek. Top twaalf of een worp van minstens 83 meter was vereist voor een stek in de finale.

Op 13 mei verbaasde Herman de atletiekwereld met een worp van 87m35, een Belgisch record en een verbetering van zijn persoonlijk record met bijna zeven meter. Sindsdien slaagde hij er wel niet meer in die afstand te benaderen.