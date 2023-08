Weer wenkt een plek in de top zes: hoe de code van Muslic en Cercle voorlopig niet te kraken valt

Cercle Brugge eindigde vorig seizoen knap zesde. Als de concurrentie niet snel antwoorden vindt op de pressing van Muslic is groen-zwart goed op weg om weer op of rond die plaats te belanden. Niemand slaagt erin de code van Muslic te kraken. Ook dus Thorsten Fink niet. De Duitse trainer van STVV maakte het met een al even jonge ploeg Cercle behoorlijk lastig, maar punten afsnoepen? Nee, dat lukt voorlopig niet. En zeggen dat Alan Minda, de beste man bij Cercle, slechts 20 minuten mee deed.