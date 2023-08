Hij kan het nog steeds: Bart Swings skeelert naar wereldtitel op WK skeeleren en komt al op drie medailles

Na twee dagen heeft Bart Swings op de wereldkampioenschappen skeeleren in Italië al drie medailles verzameld. Zondag was Swings op de piste van Montecchio Maggiore in Italië ongenaakbaar op de kilometer. Een half uur eerder was hij op een punten-afvallingskoers over tien kilometer als derde geëindigd.

Nijdig verscheen hij voor de laatste race van de dag aan de start. De nieuwe wereldtitel van de Colombiaan Juan Mantilla en de agressieve, soms onsportieve manier waarop de Zuid-Amerikanen skaten, was hem helemaal niet bevallen.

“Ontgoocheld en gefrustreerd”, waren zijn woorden. De triomf op de 1000 meter zag hij als genoegdoening. “Het was een goede, zware wedstrijd. Twee ronden voor het einde voelde ik dat ik de snelheid kon vasthouden. Toen was het tijd om te gaan.” Swings verwees de Chileen Hugo Ramirez naar de tweede en de Italiaan Duccio Marsili naar de derde plaats.

Op de tweede dag was het opnieuw snikheet. Het middagprogramma was veelbelovend: Swings en Jason Suttels wonnen hun halve finales. Swings wees de Italiaanse favoriet Giuseppe Bramante terug, Suttels rekende af met de Fransman Martin Ferrié en Mantilla, die op de openingsdag de afvallingswedstrijd had gewonnen.

In de finale gingen Mantilla en Swings er snel vandoor. Halverwege liet Swings zich terugvallen, Mantilla volgde hem als een schaduw. Suttels had niet de macht het over te nemen, Ferrié sprokkelde voldoende punten om op gelijke voet met Swings te komen. In de laatste ronden nam Mantilla afstand van de Belg.

De overige vier Belgen grepen naast de prijzen. Eentje was er dichtbij. Er was de vierde plaats voor de sterkte junior Jorun Geerts op de afvallingsrace. Fran Vanhoutte en junior Laurens Bergé vertolkten een onopvallende rol op de lange afstanden, waarbij Bergé zich liet verrassen door het systeem dat er in één ronde twee skaters werden geëlimineerd. Junior Sietse Troost Junior viel tijdens de kwalificatierace van de afvallingskoers en mocht daardoor in de avonduren niet aan de finale deelnemen.