Bree

Landbouwminister Jo Brouns (cd&v) die Tarzan-gewijs aan een touw hangt, zich optrekt aan een broekspijp of met bruine zeep over een doek glijdt. Het was een gek zicht, maar het kaderde in de provinciale wedstrijd Held van ’t Veld. Daarmee willen de jonge landbouwers van de Groene Kring Bree de land- en tuinbouw in de kijker te zetten.