“Op training breek ik nog altijd wattagerecords”: met wat uitstel toont Tim Wellens waarom zijn verhuis naar UAE Team Emirates een goeie zaak is

Zijn transfer naar UAE Team Emirates is net wat Tim Wellens (32) nodig had. In het tweede deel van zijn carrière vindt hij er zichzelf een beetje opnieuw uit. Dat we die conclusie nu pas maken, komt doordat een val in de Ronde van Vlaanderen hem maandenlang aan de kant hield. Zijn rol beperkt zich niet enkel tot die van wegkapitein of knecht, dat bevestigt zijn eindzege in de Renewi Tour. “Het is indrukwekkend hoe ze hier met alle details bezig zijn.”