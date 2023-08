De jeugdproducten doen het: Theo Leoni en Francis Amuzu bezorgen Anderlecht koppositie tegen strijdvaardig Charleroi

Twaalf op twaalf en een koppositie. Hoe lang was dat al niet geleden? De laatste horde was een 2-1 overwinning tegen een strijdend Charleroi. Doelpunten van uitblinker Theo Leoni en Francis Amuzu klaarden de klus. Andreou scoorde tegen voor de Carolo’s. Het team van Felice Mazzu wacht nog steeds op zijn eerste overwinning van het seizoen. In Charleroi blijven ze achter met 3 op 15.

616 (!) dagen. Zo lang was het geleden dat Anderlecht nog eens vier competitiewedstrijden op rij wist te winnen. Een periode kan tellen. Geen wonder dat de supporters snakken naar een nieuw(e) reeks(je). Van die basiself dat de vorige twaalf op twaalf neerzette blijft overigens geen enkele naam over vandaag. Of het moet de revaliderende Verschaeren zijn. Riemer koos voor dezelfde namen als vorige week om de klus te klaren. Nieuwkomer Delaney startte dus op de bank.

En ook Felice Mazzu – op revanche belust na zijn mislukte passage in het Astridpark vorig jaar- koos voor hetzelfde elftal dat vorige week Racing Genk op een doelpuntloos gelijkspel hield. Dat betekent dat nieuwe aanwinst Adrien Trebel zijn terugkeer in Anderlecht vanop de bank mocht beleven.

Veel strijd

Dat we van de ploegen van Felice Mazzu in eerste instantie veel strijd mogen verwachten, weten de supporters van Anderlecht uit eerste hand. Zo bleek ook in de openingsfase van de wedstrijd. Veel middenveldspel, weinig echte kansen. Anderlecht rekende vooral op stilstaande fases om gevaarlijk te zijn. Verder dan kopballetjes van Sardella en Debast kwamen ze echter niet. Wel konden de supporters zich optrekken aan een technisch hoogstandje van Flips. De Fransman trakteerde het publiek op een voorzet achter het steunbeen. Zonder gevaar weliswaar.

© Isosport

Aan de overzijde versierden de Carolo’s kansen door mistasten van Debast. Eerst mocht Badji moederziel alleen koppen. Hij trof de lat. Even later stond hij te slapen waardoor Badji de bal voorbij hem en Dupé kreeg, gelukkig was daar Vertonghen om de bal van de lijn te keren. Verdedigend kan het toptalent toch nog veel opsteken van zijn ervaren buur.

In een wedstrijd met veel duels is het wachten tot er iemand over de schreef gaat. Deze keer was het de beurt aan Koffi. De doelman sloeg - niet voor het eerst- aan het klungelen. Na een slechte controle vond hij zich met de bal te ver van de voet buiten de grote rechthoek. De Burkinees kwam goed weg met de gevaarlijke tackles - zeker over die intentie van die eerste kan gediscussieerd worden - die hij eruit smeet om de bal te blokkeren.

Zo stopte hij eerst Dolberg, dan Rits af. Dit had veel slechter kunnen aflopen voor de doelwachter ofwel met een tegengoal ofwel door een rode kaart. Het was volkomen normaal dat de Anderlecht spelers verhaal gingen halen bij Lothar D’Hondt. Even later besloot ook Diawara even over de schreef te gaan. Het was een klein mirakel dat er tot dan toe geen enkele (gele) kaart viel.

© BELGA

Ooooh Theo Leoni

Iets na het halfuur brak Anderlecht dan toch de ban. Niet Koffi maar balverlies van Zorgane in zijn eigen zestienmeter werd Charleroi uiteindelijk fataal. Leoni kon onderscheppen en krulde de bal wondermooi in de rechterbovenhoek. De eerste goal in de hoofdmacht van paars en wit voor de nieuwe publiekslieveling. En wat voor één. Wie had dit in het begin van het seizoen kunnen denken. Al had het doelpunt er misschien niet mogen komen. In de aanloop gooide Raman in met zijn voeten binnen de lijnen. Alweer geen goede punten voor scheidsrechter Lothar D’Hondt en zijn VAR.

Twee minuten stond de 2-0 al bijna op het bord. Na een doorgekopte bal van Dolberg sprak Raman zijn snelle benen aan. Bager liet zich de kaas van het brood eten en de snelle winger zag zijn inzet gestuit door Koffi, die goed uitkwam. Raman bleef de verdediging maar geselen met zijn snelheid en diepgang. Nu was het Flips die de aanvaller het straatje instuurde. Een gevaarlijke situatie die uiteindelijk niet in doelgevaar uitmondde. Een derde keer zag hij zijn schot afgeblokt worden.

© Isosport

Twee debutanten

Mazzu zag dat er mogelijkheden en bracht aan de rust een extra spits in de ploeg. Dabbagh kwam Bernier vervangen. En ook de moegestreden Raman bleef in de kleedkamer. Amuzu moest met zijn snelheid minstens voor even veel dreiging als zijn voorganger zorgen. Hij stond geen vijf minuten op het veld of het moest al prijs zijn. Leoni -bezig aan een goede match- zette een nonchalante Marcq van de bal, legde de bal panklaar waarna Amuzu de bal compleet miste. Niet getreurd, de bal schoof door naar Rits. Die zag zijn inzet van de lijn gekeerd worden.

Op het uur was het dan eindelijk de beurt aan Trebel om het tij te keren. Het Anderlecht publiek wist zich geen houding aan te nemen. De helft trakteerde hem op gefluit, de andere helft op applaus. Een minuut later werden we zelfs op een tweede debuut getrakteerd. Nu wist het publiek wel wat te doen: Delaney kwam onder luid applaus Rits vervangen. En hij liet zich meteen opmerken. Een afstandspoging werd door Koffi over de lat getikt.

© BELGA

Amuzu doet het dan toch

Voor de derde keer liet Anderlecht het na om op een dubbele voorsprong te komen. Deze keer zag Dolberg zijn schot van de lijn gekeerd worden. Aan de basis stond Amuzu met een knappe actie. Hij hield vier man aan de praat, en legde knap terug op de Deen. Waar Anderlecht het naliet een tweede te scoren, was het aan de andere kant wel raak. Een vrije trap van Zorgane werd aan de tweede paal terug voor doel gekopt waar Andreou de bal maar in een leeg doel te leggen had. Een opdoffer, zeker met de gemiste kansen in het achterhoofd.

Over mentale weerbaarheid gesproken. Lang moesten Anderlecht-fans niet treuren. Twee minuten na de tegengoal was daar de voorsprong terug. Een haarfijne voorzet van Sardella vond het hoofd van Amuzu. De bal verdween in de verste hoek voorbij een kansloze Koffi. Getekend twee jeugdproducten. De supporters kunnen weer trots zijn.

© Isosport

Nu had Anderlecht de boodschap begrepen. De Carolo’s vonden geen antwoord op de verdedigende organisatie en kwamen niet meer aan kansen. Stroeykens en Vazequez lieten zelfs nig na de overwinning helemaal veilig te stellen. Die eerste weigerde een counter uit te spelen, de tweede miste een niet te missen kans. En zo zette Anderlecht voor het eerst sinds heel lang nog eens een reeks(je) neer. Al zullen ze meer willen. Volgende week afspraak in Genk. Voor een laatste 15 op 15 moeten we nog verder dan 616 dagen teruggaan.