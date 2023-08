Dries Matthys knap vierde op het EK in Menen, Favoriet Christophe De Keyser gaat ten onder in de loopfinale

Louis Naeyaert is in Menen Europees kampioen over de middelafstand geworden. Het werd een compleet Belgisch podium met ook nog Jonathan Wayaffe en Dieter Comhair. Dries Matthys finishte knap als vierde. Topfavoriet Christophe De Keyser nam van bij de start het heft in handen, maar moest in de loopfinale zijn inspanningen bekopen. De Overijsenaar werd uiteindelijk elfde.

Christophe De Keyser liet er in de zijarm van de Leie geen gras over groeien. De in Portugal verblijvende Overijsenaar telde na het zwemmen al veertig seconden voorsprong op de eerste achtervolgers, geleid door de Oekraïner Kurochkin. Dries Matthys volgde toen in vierde stelling. Eens op de fiets maakte Matthys samen met onder meer Jonathan Wayaffe deel uit van groep van vijf die jacht maakte op de eenzame leider. De Keyser hield lang stand, maar nog voor de laatste wissel moest hij zijn leidersplaats afstaan aan Louis Naeyaert. De Bruggeling zou zelfs met een voorsprong van een minuut aan de afsluitende halve marathon beginnen. Matthys, die in derde stelling wisselde, kwam uiteindelijk als vierde over de eindstreep.

“Ik zat vandaag de hele dag in een positie om het podium te halen”, vertelde Matthys. “Bij het zwemmen had ik echter te laat in de gaten dat de tweede een opening had gelaten op De Keyser. Op die manier miste ik de kans om mee voorin aan het fietsen te beginnen. In die achtervolgende groep verliep het niet zo ideaal omdat het niet altijd even strikt genomen werd met de verplichte afstanden tussen de renners. En in die groep zaten daarenboven heel wat sterke lopers. In deze omstandigheden was de vierde plaats dan ook het hoogst haalbare. Maar ik weet zeker dat in een ander scenario het podium zeker mogelijk was geweest. Maar kijk, zulke wedstrijden vormen uiteindelijk een degelijke leerschool. Over drie weken hoop ik alleszins op sportieve revanche in de 70.3 Ironman van Knokke.” Vader Marc mocht dan wel op het podium. Hij pakte de Europese titel Aquabike in de categorie M60.

Last van maag

“Ik hoopte om mijn lange solo in het fietsen tot een goed einde te brengen”, klonk het bij een ontgoochelde De Keyser, die pas als elfde eindigde. “Mijn fietsbenen waren zeker in orde, maar ik heb die inspanningen allicht moeten bekopen. In de slotloop kreeg ik daarenboven last van de maag. Ik dacht er nog aan om uit de race te stappen, maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Maar leuk was het allerminst om door de ene na de andere ingelopen te worden. Dit was echt niet de dag waarvoor ik zo hard had gewerkt. Maar goed, niet getreurd, ik hoop dit seizoen nog wel ergens een sterk resultaat neer te zetten.”

In het Finse Lahti werd gestreden om de wereldtitels in de 70.3 Ironman. In de categorie M35 ging de zege naar Lukas Bosmans. De atleet van TD Leuven, die een tijd neerzette van 3u56’09”, finishte daarenboven als vierde bij de Age Groupers.