VOORBESCHOUWING VUELTA 2023. RIT 3 (SÙRIA - ARINSAL): Klassementsmannen kunnen zich niet meer verstoppen op eerste aankomst bergop

Zondag konden ze in de finale nog laten lopen, maar maandag kunnen de klassementsrenners zich niet meer verstoppen. Een bergrit door de Spaanse Pyreneeën met aankomst in Andorra belooft een eerste test te worden voor Evenepoel en co.

Het parcours

De Tour de France die op dag vijf al een bergrit op het menu zet? Dat kunnen wij beter, moeten ze in Spanje gedacht hebben. En dus is de derde rit in deze Vuelta meteen al een echte bergrit in de Spaanse Pyreneeën met aankomst in dwergstaat Andorra, waar heel wat renners doorheen het seizoen verblijven. Het eerste deel van deze 158 kilometer lange rit is golvend, zonder al te zware beklimmingen. Vanaf kilometer 70 loopt de weg voortdurend lichtjes op, tot op 39 kilometer van de aankomst de Coll d’Ordino opduikt (17,3 kilometer aan 7,7%). De top daarvan ligt op 1.980 meter hoogte en beloont de eerste drie renners met 3, 2 en 1 bonificatieseconden.

Na een afdaling van dertien kilometer volgt het sluitstuk van deze etappe: de klim naar skioord Arinsal. Die is 8,3 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 7,7%, maar de stijgingspercentages duiken regelmatig in de dubbele cijfers. Zeker het stuk tussen drie kilometer en een kilometer van de finish is erg zwaar met bijna doorlopend stukken van 12 en 13%. De finish ligt op de top van deze klim, op dag drie van deze Vuelta krijgen we dus meteen een aankomst boven.

Het profiel van de derde rit — © lavuelta.es

Onze sterren

Het is de eerste bergrit in deze grote ronde en dus is het nog vingerdik kijken hoe de klassementsrenners zich verhouden tot elkaar. De beste klimmer van het pak is in principe Tourwinnaar Jonas Vingegaard, al staan achter zijn naam ook de meeste vraagtekens. De Deen rijdt voor het eerst in zijn carrière twee grote rondes in een jaar en dus valt af te wachten of hij er in de eerste bergrit al meteen staat.

Wat betreft de andere klassementsmannen kijken we uiteraard naar Remco Evenepoel en Primoz Roglic. In tegenstelling tot Vingegaard hebben zij wel een voorbereiding uit het boekje gehad -Roglic nog net iets idealer dan Evenepoel. Wordt de strijd om de ritzege in het peloton gevoerd, behoren zij tot de topfavorieten. Een van de weinige renners die in staat is om vanuit het peloton Vingegaard, Evenepoel en Roglic het vuur aan het schenen te leggen op een aankomst bergop is Jay Vine. De Australiër won vorig jaar de zesde rit in de Vuelta door op de slotklim weg te rijden van de klassementsrenners, inclusief Evenepoel. Een scenario dat ook nu mogelijk is. Maar evengoed strijdt de vroege vlucht voor de ritzege. Renner als Einer Rubio en Santiago Buitrago zijn dan mannen om in de gaten te houden.

Onze sterren *** Jonas Vingegaard ** Primoz Roglic, Remco Evenepoel * Jay Vine, Einer Rubio, Santiago Buitrago

Dit zijn de sleutelmomenten

Het eerste sleutelmoment is de vorming van de vlucht van de dag, want de samenstelling van die groep zal bepalend zijn voor het verdere verloop van de rit. Rijdt er een groepje weg van een man of vier, vijf dat het peloton wel onder controle kan houden? Of krijgen we een sterke, omvangrijke kopgroep die het peloton de zin ontneemt om het verschil klein te houden met het oog op de ritzege? Hoe groter de kopgroep die wegrijdt, hoe groter de kans dat een vluchter met de ritzege aan de haal gaat.

De andere sleutelmomenten zijn logischerwijze de twee beklimmingen. Bij Jumbo-Visma weten ze dat Vingegaard gebaat is bij lange, zware beklimmingen en dus is de kans reëel dat de Nederlandse formatie al op de Coll d’Ordino een strak tempo oplegt. We verwachten niet daar al aanvallen van de klassementsmannen te zien, maar al een eerste (serieuze) schifting behoort tot de mogelijkheden. Op de slotklim zullen dan voor het eerst deze Vuelta de maskers bij de klassementsmannen afvallen.

Dit moet u nog weten

* De dagen voor de start van de Vuelta was het voor de renners in Spanje puffen in de hitte, in Andorra wordt het een pak frisser. De temperatuur komt net boven de tien graden uit, met kans op een bui. Al zal het in vergelijking met (het begin van) de tweede rit een pak beter meevallen qua neerslag.

* De laatste keer dat de Vuelta aankwam in Andorra was in 2017. Al was de finale toen minder lastig dan nu het geval is en was er geen aankomst boven, maar in de hoofdstad van de dwergstaat ‘Andorra la Vella’. Vincenzo Nibali pakte toen de zege na een late uitval. In 2021 eindigde ook een Tourrit in Andorra la Vella, met Sepp Kuss als winnaar.

* Arinsal, de aankomstplaats van deze rit, doet in de winter dienst als skioord. Heel groot is het skigebied niet, maar het is bij snowboarders en freestyle-fans zeer geliefd omdat het een freestylegbied van veertigduizend vierkante meter heeft.