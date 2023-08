Water spuit meters de lucht in nadat waterleiding barst: “Dakterras van flatgebouw stond zelfs onder water”

Een gebarsten waterleiding veroorzaakte woensdag heel wat chaos in Mumbai, de grootste stad van India. De druk was te groot geworden waardoor de leiding barstte en water metershoog de lucht in spoot. “Wel acht verdiepingen hoog”, aldus getuigen. “Het dakterras van een flatgebouw stond zelfs onder water.” Technici kwamen snel ter plekke en sloten het water af. Het lek in de leiding wordt hersteld, de bewoners van twee wijken in Mumbai moeten het even zonder kraantjeswater stellen.