Hashioka en co hadden het moeilijk met de felle pressing van Cercle Brugge. — © Dick Demey

Na een 0-2-thuisnederlaag tegen Cercle Brugge blijft STVV met 1 op 9 achter. De Kanaries kwamen nooit in aanmerking om de drie punten te pakken tegen de stugge Bruggelingen. “Cercle was beter dan ons, we hebben verdiend verloren”, wond Mathias Delorge er geen doekjes om.