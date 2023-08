Meer dan de luitenant van Evenepoel: Ilan Van Wilder maakt het af in Deutschland Tour

Ilan Van Wilder (23) wil naast zijn rol als luitenant van Evenepoel ook af en toe zijn eigen kans gaan. Dat was hem gegund in de Deutschland Tour en daar sloeg hij meteen een dubbelslag. Hij won een rit en pakte de eindzege.

De renner van Soudal Quick-Step legde de basis voor zijn eindsucces met een sterke proloog waarin hij maar zeven seconden moest toestaan op ploegmaat en winnaar Vernon. De tweede rit naar Merzig won Van Wilder en daar pakte hij ook de leiderstrui. Die wist hij vast te houden, ook het voorbije weekend waarin Mikhels en De Kleijn massaspurtoverwinningen boekte. “Het is een geweldig gevoel om niet alleen mijn eerste profzege te boeken, maar ook mijn eerste eindoverwinning in een rittenkoers en dat allemaal in één en dezelfde week. De ploeg deed het geweldig en we kunnen allemaal trots zijn op wat we bereikten. Zij hielpen me de leiderstrui verzekeren en daar wil ik ze allemaal voor bedanken”, zei Van Wilder.

Het loont dus voor Van Wilder die niet naar de Vuelta trok om Evenepoel te assisteren zoals hij dat er vorig jaar wel deed. “Ik vond de juiste balans in de ploeg. Ik wil verder blijven groeien en goede resultaten neerzetten in dit soort wedstrijden, maar tegelijkertijd wil ik ook van de grote rondes proeven. Ik kijk er nu erg naar uit om met de ploegmaats naar Canada te gaan, waar we opnieuw sterke resultaten willen neerzetten”, besluit Van Wilder. (SJ)