Kapster Sandra uit Sint-Truiden spreekt jongeren aan die weg versperren en loopt gebroken neus op

Zondagnamiddag is de 50-jarige kapster Sandra Corthout uit Bevingen slachtoffer geworden van een geval van verkeersagressie in de Truiense Stapelstraat. “Mijn neus is gebroken en ik heb een hersenschudding”, getuigt de geschrokken Sandra Corthout.

“Rond 15 uur rijden mijn vriend en ik met onze auto door de Stapelstraat wanneer we ter hoogte van het monument drie jongens in het midden van de straat opmerken. We wachten wat, toeteren eens licht maar er komt geen beweging. Ze blijven parmantig in het midden van de straat lopen met een blikje bier in de hand”, vertelt Sandra Corthout. “Uiteindelijk laat ik mijn raampje zakken en spreek hen aan. Maar ik krijg enkel grove verwensingen naar mijn hoofd geslingerd. Daarop stap ik uit en vraag hen of dat nu echt zo moet gaan. Een van de drie komt vlak voor mij staan en slaat recht op mijn neus. Terwijl ik vooroverbuig en naar mijn gezicht pak, plant hij zijn knie in mijn gezicht. Met een gebroken neus en een hersenschudding tot gevolg. Wie verwacht nu zoiets op een zondagnamiddag in het midden van de stad. Uiteindelijk kunnen omstaanders de dader die op de loop ging, vatten en in bedwang houden tot de politie arriveert en hem inrekent.”

© rr

Proces-verbaal

“Er heeft inderdaad een incident plaatsgevonden en er is daarvan proces-verbaal opgemaakt. We kunnen daar geen verdere toelichting over geven omdat het hier om een minderjarige gaat”, klinkt het bij politie en parket. Burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) die nog maar net een alcoholverbod in de binnenstad heeft afgekondigd, is opnieuw erg geschrokken. “Wat is er toch aan de hand? Vrijdag die steekpartij, nu dit weer. Ik ben in ieder geval blij dat de dader gevat is en dat er pv is opgemaakt. Hopelijk ontloopt de dader zijn straf niet. Ik ga Sandra één van de komende dagen zeker een bezoekje brengen om haar een hart onder riem te steken. Dit geweld moet stoppen.”