De eerste keer werd een gigantische flop en de tweede keer liep ook slecht af, maar Romelu Lukaku (30) en José Mourinho (60) gaan bij AS Roma toch weer samenwerken. Ondanks akkefietjes in het verleden is The Special One steeds meer fan geworden van Big Rom. En gooit hij de Rode Duivel nu zelfs een ultieme reddingsboei. Een reconstructie van hun bewogen verleden.